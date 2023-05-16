انطلاق امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 بكفر الشيخ غدا

تنطلق امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 بمحافظتي القاهرة وكفر الشيخ غدا الأربعاء، حيث تم الانتهاء من تجهيز جميع اللجان بالإدارات التعليمية لكل محافظة، من نظافة وتعقيم وتطهير وفرش وتهوية وإضاءة، وذلك وفق توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023

وتستعرض «الوطن» جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 في محافظتي القاهرة وكفر الشيخ، بحسب ما أعلنته مديريتي التربية والتعليم بالمحافظتين، كالتالي:

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 في محافظة القاهرة

- الأربعاء 17 مايو 2023: امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء.

- الخميس 18 مايو 2023: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الدينية.

- السبت 20 مايو 2023: امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الأحد 21 مايو 2023: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

- الاثنين 22 مايو 2023: امتحان مادتي الهندسة، والتربية الفنية.

- الثلاثاء 23 مايو 2023: امتحان مادة العلوم.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 في محافظة كفر الشيخ

الأربعاء 17 مايو 2023: مادتي اللغة العربية والخط والإملاء، والتربية الدينية.

- الخميس 18 مايو 2023: مادتي الهندسة، والحاسب الآلي.

- السبت 20 مايو 2023: مادتي الجبر، والعلوم.

- الأحد 21 مايو 2023: مادتي اللغة الإنجليزية، والتربية الفنية.

- الاثنين 22 مايو 2023: مادة الدراسات الاجتماعية.

264 ألف طالب يؤدون امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023

ويؤدي 200 ألف و844 طالبا وطالبة بمحافظة القاهرة امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 أمام 768 لجنة، موزعة على جميع الإدارات التعليمية، بينما يؤدي 63 ألفا و307 طلاب وطالبات بمحافظة كفر الشيخ امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 أمام 338 لجنة موزعة على الإدارات التعليمية بالمحافظة.