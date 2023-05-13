أكدت مديرية التربية والتعليم في محافظة قنا أن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 بمحافظة قنا كما هو دون تغيير، على أن تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بقنا يوم السبت المقبل الموافق 28 مايو، وعليه أنهت كل الإدارات كل الاستعدادات لاستقبال الطلاب في الجام المخصصة لهم والتي خاضوا فيها امتحانات الفصل الدراسي الاول دون تغير.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 بمحافظة قنا

وتقدم « الوطن » لطلاب الشهادة الإعدادية 2023 بقنا، جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي2023 بمحافظة قنا بحسب مديرية التربية والتعليم في محافظة قنا وهو كالآتي:

- يوم السبت 20 مايو 2023: اللغة العربية من الساعة 9 إلى 11:30صباحا، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من الساعة 12 إلى 1مساءا.

- يوم الأحد 21 مايو 2023: الجبر والإحصاء، من الساعة 9 إلى 11صباحا، والتربية الدينية من الساعة 11:30 إلى 1مساءا.

- يوم الإثنين 22 مايو: الهندسة من الساعة 9 إلى 11صباحا، واللغة الأجنبية الثانية للمدارس الرسمية لغات من الساعة 11:30 إلى 1مساءا .

- يوم الثلاثاء 23 مايو 2023: العلوم من الساعة 9 إلى 11صباحا، واللغة الأجنبية الأولى مستوى رفيع للمدارس الرسمية لغات، من الساعة 11:30 إلى 1:30مساءا.

- يوم الأربعاء 24 مايو: اللغة الأجنبية من الساعة 9 إلى 11 صباحا، والتربية الفنية، من الساعة 11:30 إلى 1:30 مساءا.

- يوم الخميس 25 مايو 2023: الدراسات الاجتماعية، من 9 صباحا، إلى 11.

تعليم قنا: الانتهاء من الاستعداد لامتحانات الصف الثالث الإعدادي بقنا

وقال الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إن جميع مدارس التعليم الإعدادي بمختلف الإدارات التعليمية بكافة مدن المحافظة، انهت استعداداتها لاستقبال طلاب الشهادة الإعدادية بقنا 2023، لأداء لامتحانات الفصل الدراسي الثاني والتي تبدأ السبت المقبل 20 مايو.

وأكد «السيد» في بيان صحفي، أنه تم تشكيل غرفة العمليات المركزية بالمديرية والتي سوف تعمل على مدار الساعة لحل أية مشكلات قد تعوق سير العملية الامتحانية والعمل على حلها فورا، مؤكدا على توفير المناخ المناسب للطلاب لأداء امتحاناتهم على الوجه الأمثل، باتباع ضوابط وقرارات أعمال الامتحانات وتنفيذ التعليمات الخاصة بالأمن، من بينها حظر استخدام التليفون المحمول داخل اللجان.