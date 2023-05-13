بدأت امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم السبت بالتزامن مع إعلان وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 محافظة الإسماعيلية ورفع حالة الطوارئ مع بدء الامتحانات هذا العام التي تستمر حتى الخميس المقبل.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 محافظة الإسماعيلية

وأعلن الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية عن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 محافظة الإسماعيلية وانتهاء كافة الاستعدادات في كنترولات الإدارات المختلفة وبدء أعمال التصحيح في اليوم الأول بمادة اللغة العربية والتربية الدينية.

ونستعرض لكم جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 محافظة الإسماعيلية والذي تستمر الامتحانات بحسبه حتي الخميس المقبل.

الأحد 14 مايو امتحان الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين.

الإثنين امتحان الجبر والاحصاء لمدة ساعتين والكمبيوتر والإحصاء لمدة ساعة.

الثلاثاء 16 مايو امتحان اللغة الانجليزية لمدة ساعتين.

الأربعاء 17 مايو مادة الهندسة لمدة ساعتين والتربية الفنية لمدة ساعة.

الخميس 18 مايو مادة العلوم لمدة ساعتين.

طوارئ في لجان امتحانات الإسماعيلية

وقال الدكتور محمد بحيري مدير تعليم الإسماعيلية إنه تم التنبيه على كافة رؤساء اللجان في الإسماعيلية برفع حالة الطوارئ بالتزامن مع جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 محافظة الإسماعيلية واستمرار انعقاد غرف العمليات لحين انتهاء الامتحانات الخميس المقبل.

ويؤدي الامتحانات هذا العام على مستوى محافظة الإسماعيلية 26 ألفًا و837 طالبًا وطالبةً أمام 166 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية الثمانية بالمحافظة.

محافظ الإسماعيلية يتفقد لجان امتحانات الإعدادية

وتفقد اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية اليوم السبت عددا من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالتزامن مع إعلان جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 محافظة الإسماعيلية.

واطمأن محافظ الإسماعيلية على انضباط اللجان وتوافر الجو المناسب والهدوء، وإزالة التوتر والرهبة من نفوس الطلاب لآداء الامتحان فيما شدد علي ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية وتحقيق التباعد بين الطلاب؛ حرصًا على صحتهم وسلامتهم.