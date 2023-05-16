شعبة الذهب: إعفاء واردات المعدن الأصفر من الجمارك أعاد الاتزان للسوق

قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بغرفة التجارة الداخلية، إن إعفاء واردات الذهب التي ترد بصحبة الوافدين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة لمدة 6 أشهر، ساهم في إحداث اتزان بالسوق بنسبة 80%؛ لانخفاض الطلب على الشراء، وبالتالي سيساهم في استقرار سعر الذهب، خلال الفترة المقبلة، بما يتناسب مع السعر العالمي.

من مصلحة التجار أو الصناع عدم ارتفاع أسعار الذهب

أضاف «ميلاد»، خلال لقائه ببرنامج «مباشر من مصر»، الذى يقدمه الإعلامى مجدى دربالة، والإعلامية مريم بدر، عبر «الفضائية المصرية»، أنّه من مصلحة التجار أو الصناع عدم ارتفاع أسعار الذهب، موضحًا أن المصانع والورش العاملة في المشغولات الذهبية تأثرت بشكل كبير الفترة الأخيرة، خاصة مع إقبال المواطنين على السبائك الذهبية هربًا من مصنعية المشغولات التي يتم شراؤها بهدف الزينة.

وأشار رئيس شعبة الذهب بغرفة التجارة الداخلية، إلى أنّ زيادة الطلب على السبائك والعملات الذهبية خلال الفترة الأخيرة نتج عنه بطالة في مصانع الذهب؛ لأنّ المواطن قلل من شراء الحلي والمشغولات الذهبية، وبالتالي انخفض مكسب التجار الناتج عن المصنعية، موضحًا أنّ سوق الذهب المحلي يعتمد بشكل كبير علي عملية إعادة تصنيع الذهب المستعمل الذي يتم شراءة من المواطنين.

مصر لديها صناعة ذهب وليس تجارة ذهب

وتابع: «يتم إعادة تشكيلة مرة أخرى وطرحة في السوق، كما أن القرارات الاستيرادية الأخيرة التي اتخذتها الدولة للحد من عمليه الاستيراد بهدف دعم المنتجات المحلية، ساهم في انخفاض كميات الذهب في السوق، ما ساهم في ارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة، ومصر لديها صناعة ذهب وليس تجارة ذهب، حيث نعتمد علي صناعة الذهب وتشكيله وإعادة بيعه بل وتصديرة إلي بعض الدول».