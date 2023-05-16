عاجل.. سعر الذهب يتراجع للمرة الثالثة اليوم.. «اعرف عيار 21 بكام»

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، أسعار الذهب الآن في تعاملات الساعة الخامسة مساءً اليوم الثلاثاء، حيث تراجعت أسعار الذهب 23 جنيها في آخر تحديث للأسعار، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 2583 جنيها، بعد أن سجل 2606 جنيهات في الساعات القليلة الماضية.

وشهدت أسعار أعيرة الذهب الأخرى تراجعًا أيضا، حيث سجلت الأوقية نحو 2008 دولارات، وفيما يلي تستعرض «الوطن» أسعار الذهب بعد تراجعها على النحو التالي:

تراجع سعر الدهب عيار 21

- سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2260 جنيها، بدلاً من 2280 جنيها لتبلغ قيمة التراجع في سعره 20 جنيهًا.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 2583 جنيها الآن، بدلاً من 2606 جنيهات، لتبلغ قيمة التراجع فيه 23 جنيها.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 1937 جنيها، بدلاً من 1954 جنيهًا، لتبلغ قيمة التراجع فيه 17 جنيها.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1511 جنيها، بدلا من 1520 جنيهًا، لتبلغ قيمة التراجع فيه 9 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب والأوقية

- قيمة الذهب في الجنيه قبل احتساب مصنعية أو دمغة أو ضريبة 18 ألفا و80 جنيها، بدلاً من 18 ألفا و240 جنيها، لتبلغ قيمة التراجع فيه 160 جنيهًا.

- سجلت الأوقية نحو 2008 دولارات.