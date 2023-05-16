تراجع جديد لسعر الذهب للمرة الثانية في اليوم.. بكم عيار 21؟

تراجع سعر الذهب اليوم الثلاثاء 16-5-2023 في الصاغة، للمرة الثانية في تعاملات الظهيرة، بقيمة 10 جنيهات لجرام الذهب عيار 21، ليبلغ إجمالي الانخفاض 20 جنيهًا، و21 جنيهًا لعيار 24 الأكثر نقاءً، أي نحو 33 جنيهًا منذ بداية التعاملات، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعًا سعر 2280 جنيهًا.

وتراجع سعر الذهب اليوم الثلاثاء 16-5-2023 في الصاغة، بالنسبة لعيار 18 نحو 9 جنيهات، وفي السطور التالية تفاصيل الأسعار بحسب شعبة الذهب في الغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وجاء سعر جرام الذهب عيار 24 الآن بـ2606 جنيهات بدلًا من 2627 جنيهًا صباحًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسعر جرام الذهب عيار 21 بـ2280 جنيهًا، بدلًا من 2290 جنيهًا صباحًا، للشراء دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وعن سعر جرام الذهب عيار 18 بـ1954 جنيهًا، للشراء بدون مصنعية، وجرام الذهب عيار 14 بـ 1520 جنيهًا، وعيار 12 بـ1303 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

وبالنسبة لسعر الجنيه الذهب اليوم، سجل 18240 جنيه، للشراء دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب عالميًا

وسجل سعر الذهب عالميًا، الأونصة بـ2008 دولارات أمريكية.