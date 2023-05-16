خسائر الذهب خلال 5 أيام من تطبيق الإعفاء الجمركي.. الجنيه يفقد 2400

اتخذت الحكومة المصرية، يوم الأربعاء الماضي قرارًا، مهما أثر على أسعار الذهب التي ارتفعت في الفترة الأخيرة بطريقة جنوينة متأثرة بالأزمة الاقتصادية العالمية، بتطبيقها قرار إعفاء 3 أنواع من المشغولات الذهبية من الضريبة الجمركية، دون تحديد كميات معينة، للحد من ارتفاع أسعار الذهب.

ومنذ تفعيل قرار الحكومة المصرية يوم الأربعاء الماضي 10 مايو 2023، الخاص بإعفاء واردات الذهب من الجمارك والرسوم الأخرى، عدا ضريبة القيمة المضافة، أدى إلى توازن بين في العرض والطلب في السوق محدثًا استقرار في أسعار الذهب، حتى أخذت تتراجع بشكل كبير خلال 5 أيام وصل أعلاها إلى 2400 جنيه في الجنيه الذهب، و343 جنيها في الذهب عيار 24، في كانت الخسائر 300 جنيه للذهب 21، وفقًا لما سجلته مؤشرات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، وما زالت الأسعار أخذه في التراجع.

خسائر الذهب خلال 5 أيام

وترصد «الوطن»، خلال التقرير التالي، تراجع أسعار الذهب وخسائره على آثر تطبيق الإعفاء الجمركي على الذهب الوارد من الخارج، بحسب المؤشرات والأرقام التي سجلتها الشعبة العامة للذهب على مدار 5 إيام من تطبيق القرار، وجاءت على النحو التالي:

تراجع سعر الأوقية

سجلت الأوقية 2047 دولارا، يوم الأربعاء الماضي 10 مايو 2023، وبعد مرور 5 أيام سجلت الأوقية 2008 دولارات، اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023، ليكون إجمالي التراجع في سعر الأوقية خلال 5 أيام 39 جنيهًا.

تراجع سعر ذهب عيار 21

سعر جرم الذهب عيار 21 سجل: 2560 جنيها، يوم الأربعاء الماضي 10\5\2023، وبعد مرور 5 أيام، سجل: 2260 جنيها، اليوم الثلاثاء 16\5\2023، ليكون إجمالي التراجع في سعره خلال خمس أيام: 300 جنيه.

تراجع سعر ذهب عيار 24

سعر جرم الذهب عيار 24 سجل: 2926 جنيها، يوم الأربعاء الماضي 10\5\2023، وبعد مرور 5 أيام سجل: 2583 جنيها، اليوم الثلاثاء 16\5\2023، ليكون إجمالي التراجع في سعره خلال خمس أيام: 343 جنيها.

تراجع سعر ذهب عيار 18

سعر جرم الذهب عيار 18 سجل: 2194 جنيها، يوم الأربعاء الماضي 10\5\2023، وبعد مرور 5 أيام سجل: 1937 جنيها، اليوم الثلاثاء 16\5\2023، ليكون إجمالي التراجع في سعره خلال خمس أيام: 257 جنيهًا.

تراجع سعر ذهب عيار 14

سعر جرم الذهب عيار 14 سجل: 1711.5 جنيه، يوم الأربعاء الماضي 10\5\2023، وبعد مرور 5 أيام، سجل: 1511 جنيها، اليوم الثلاثاء 16\5\2023، ليكون إجمالي التراجع في سعره خلال خمس أيام: 200.5 جنيهًا.

تراجع سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 20480، يوم الأربعاء الماضي 10\5\2023، وبعد مرور 5 أيام سجل 18080 جنيه، اليوم الثلاثاء 16\5\2023 قبل احتساب مصنعية أو دمغة أو ضريبة ليكون إجمالي التراجع في سعره خلال خمس أيام: 2400 جنيه.

قرار إعفاء الذهب الوارد من الخارج من الرسوم الجمركية

وكانت الجريدة الرسمية نشرت القرار الذي نصت مادته الأولى على أن إعفاء الواردات العابرة من المنافذ الجمركية مع الركاب القادمين من خارج البلاد من الضريبة الجمركية، وغيرها من الرسوم، لمدة 6 أشهر باستثناء ضريبة القيمة المضافة.

وحدد القرار أنواع الذهب المعفي من الرسوم الجمركية بأنه يشمل:

1- الذهب بأشكال نصف مشغولة الخاضع للبند الجمركي رقم «7108.13».

2- الذهب المعد للتداول النقدي الخاضع للبند الجمركي رقم «7108.20».

3- الحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة آخر، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة الخاضعة للبند الجمركى رقم «7113.19».

على من ينطق قرار إعفاء الذهب من الخارج

ويشمل قرار إعفاء الذهب الوارد من الخارج أي شخص قادم من الخارج دون التقيد بجنسية معينة، فالأمر لا يتطلب سوى فاتورة الذهب الموجودة مع المسافر، وتسمر مدة الإعفاء 6 أشهر لأي كمية سواء كانت مشغولات أم سبائك أو جنيهات ذهب بشرط تقديم الأوراق المطلوبة للجمارك ودفع رسوم القيمة المضافة فقط.

هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، قال خلال مداخلة هاتفية سابقة عبر قناة الحياة، إن أسعار الذهب تراجعت نحو 15%، مرجعًا سبب ذلك إلى شعور المواطنين بأن المعدن الأصفر سيكون متاح بوفرة بعد قرار إعفاء واردات الذهب من الجمارك، مشيدًا بأهمية القرارت الحكيمة التي أطلقتها القيادة السياسية، ورحبت به الشعبةن لما يحققه من توازن في العرض والطلبات التي كانت متزايدة خلال الفترة الماضية وأدت لزيادة سعر المعدن النفيس.

التوازن بين العرض والطلب

وجاء قرر إعفاء الذهب من الجمارك، بسبب نقص المعروض منه بالسوق في ظل زيادة الطلب عليه، مما أدي إلى وجود ارتفاع ملحوظ وبشكل يومي في أسعار الذهب جعلت أسعاره أعلى مقارنة بسعر الجرام منه في الدول الآخرى، فأحدث قرار إعفائه من الجمارك حالة من الاستقرار بالأسواق المحلية.