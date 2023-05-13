مقرر لجنة الثقافة بالحوار الوطني: مصر على أعتاب مرحلة جديدة في التحول الاجتماعي

قال الدكتور أحمد زايد، مقرر لجنة الثقافة والهوية الوطنية المنبثقة عن المحور المجتمعي بالحوار الوطني، إن الدولة المصرية على أعتاب مرحلة جديدة في التحول الاجتماعي بعد بدء الحوار الوطني بجلساته الثرية، حيث أن هناك الكثير من الآمال التي علقها الشعب المصري على فريق عمل الحوار الوطني.

الحوار يفتح الآفاق المغلقة في العقل

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لديه إرادة سياسية قوية من أجل تحسين حياة المجتمع المصري، كما أن الحوار الوطني معني بالتواصل والاتصال ما بين الفئات المختلفة، «الحوار يفتح الآفاق المغلقة في العقل».

وأوضح أن لجنة الثقافة والهوية الوطنية إحدى لجان الحوار الوطني المعنية بمناقشة السياسات الثقافية والمؤسسات الثقافية والصناعات الثقافية مثل كوالمسرح ودور النشر، حيث أن كل تلك النقاط سيجرى مناقشتها في لجنة الثقافة يوم الخميس المقبل تحت عنوان «الهوية الوطنية».

وتابع: «كنت أتمنى أن تكون الثقافة محور رابع للمحور السياسي والاقتصادي والاجتماعي، لأن الثقافة متشابكة مع محاور عديده، وأطلب من الزملاء بالمحاور الأخرى أن يقحموا الثقافة في كلامهم ومناقشاتهم، وينظروا لها أنها عنصر متضمن في كل سلوك».