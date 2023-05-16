نجوم الراب يقدمون العزاء لـ أبيوسف في وفاة والدته الإعلامية صديقة حياتي

حرص عدد كبير من مطربي الراب على تقديم واجب العزاء في الإذاعية الراحلة صديقة حياتي، التي غيبها الموت منذ أيام.

عزاء صديقة حياتي في مسجد عمر مكرم

ويقام عزاؤها حاليا في مسجد عمر مكرم بالتحرير، وحرص عدد من مطربي الراب على تقديم واجب العزاء لابنها مطرب الراب أبيوسف، ومن بينهم أبوالأنوار، زياد ظاظا، ليل بابا، بيري، علي لوكا، فليكس وسونس.

وحضر العزاء كل من يوسف الحسيني، درية شرف الدين، منة الشرقاوي، ميرفت القفاص، شهيرة سلام، خيرية البشلاوي، إيناس جوهر، مريم بدر الدين.