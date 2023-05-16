الإعلامية إيناس جوهر تقدم العزاء في الإذاعية الراحلة صديقة حياتي

وصلت منذ قليل الإعلامية الكبيرة إيناس جوهرة، لتقديم واجب العزاء في الإذاعية الراحلة صديقة حياتي والتي رحلت عن عالمنا منذ أيام.

صديقة حياتي توفيت منذ أيام

كما حضر لتقديم واجب العزاء كلا من الفنانة للا فضة، والإعلامية منة الشرقاوي مقدمة برنامج صباح الخير يا مصر بالقناة الأولى المصرية، ومحي الدين جلال نائب رئيس الفضائية المصرية السابق، والسيناريست شهيرة سلام والفنانة سارة عبدالرحمن، والإعلامية درية شرف الدين والمطرب أبو الأنوار.

ويستقبل العزاء ابنها مطرب الراب أبيو يوسف وزوجها الفنان محمد الطاي.

يوسف الحسيني يحضر عزاء صديقة حياتي

وسبق وحضر كلا من الإعلامي يوسف الحسيني، شريف نور الدين، الإعلامية منة الشرقاوي مقدمة برنامج صباح الخير يا مصر بالقناة الأولى المصرية، محي الدين جلال نائب رئيس الفضائية المصرية السابق وغيرهم من الإعلاميين والصحفيين.