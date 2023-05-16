مصرع سيدة صعقا بالكهرباء داخل منزلها في النوبارية بالبحيرة

لقيت سيدة في العقد الرابع من العمر مصرعها صعقا بالكهرباء، قبل قليل، داخل منزلها بجهاز مدينة النوبارية بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات عقب تحرير المحضر اللازم.

مصرع ربة منزل في النوبارية

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة غرب النوبارية، يفيد تلقيه بلاغا من شرطة النجدة بوفاة سيدة داخل منزلها وادعاء صعق كهربائي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة الإسعاف لموقع البلاغ.

تحديد هوية المتوفاة

بالفحص تبين مصرع ربة منزل تدعى «وهيبة ش.م»، 35 عاما، وتم إيداع الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى غرب النوبارية، تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.