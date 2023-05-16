أمين الفتوى بدار الإفتاء لسيدة حرمها أشقاؤها من الميراث: «ارفعي عليهم قضية»

أجاب الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تدعى «أمل» من محافظة المنيا، قالت إن أشقاءها أكلوا حقها في ميراث أبيها، ولم يعطوها حقها وهي لا تعرف ماذا تفعل معهم؟.

قسم مختص بتقسيم الميراث بدار الإفتاء

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال استضافته بحلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء: «لو هما واكلين حقك فعلا، يعني أبوكي كان عنده ميراث وهم مرضيوش يدوكي حقك، روحي ارفعي عليهم قضية فرز وتجنيب، في المحكمة المختصة، وهيتحكم لك بحقك، أو هاتيهم عندنا في دار الإفتاء ونشوف ونقسم حقوقهم، فيه عندنا قسم مختص بتقسيم الميراث».

تدخل الأقارب

واستكمل: «ممكن قبل كل ده تدخلي أقاربك وعمدة البلد اللي أنتي فيها، أو أي حد كبير وله كلمة، يقعد بالمعروف مع أهلك وأخواتك ويصالحكم ولو ليكي حقك خديه، لكن لو قفلت كل الطرق ارفعي عليهم قضية وخدي حقك بالقانون».

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس، في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.