أصناف ذهب لا يسري عليها قرار الإعفاء من الضريبة الجمركية

أصناف الذهب التي لا يسري عليها قرار الإعفاء من الضريبة الجمركية، هي 5 أصناف حددها قرار الحكومة المصرية رقم 1801 لسنة 2023، والذي نشرته الجريدة الرسمية ممهورًا بتوقيع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في عددها رقم 18 مكرر، الصادر يوم 10 مايو الجاري.

أصناف الذهب التي لا يسري عليها قرار الإعفاء من الضريبة الجمركية

أصناف الذهب التي لا يسري عليها قرار الإعفاء من الضريبة الجمركية، بحسب قرار رئيس مجلس الوزراء، هي كل من:

1- أصناف اللؤلؤ الطبيعي.

2- أصناف اللؤلؤ المزروع.

3- الأحجار الكريمة.

4- الأحجار شبه الكريمة المركبة.

5- الأحجار الكريمة المرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.

يأتي ذلك بناءً على ما عرضه وزير المالية الدكتور محمد معيط، على رئيس الوزراء، ومجلس الوزراء، ليتم إقراره، وإصداره في عدد الجريدة الرسمية للبلاد، ليجري العمل به اعتبارًا من يوم الخميس الماضي.

3 أنواع من الذهب معفاة من الجمارك لمدة 6 أشهر

وحسب قرار رئيس مجلس الوزراء؛ فإن هناك 3 أنواع من الذهب تُعفى من الجمارك خلال الستة أشهر التالية لتاريخ صدور القرار، وذلك إذا اصطحبها صاحبها من الخارج معه، عدا ضريبة القيمة المضافة.

وتضم أنواع الذهب الثلاثة كلاً من الذهب بأشكاله النصف مشغولة، والذهب المعد للتداول النقدي، والحلى والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة آخر، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، حسبما نص قرار رئيس مجلس الوزراء.

وذكر مسؤولو وزارة التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات سابقة لهم، أن قرار إعفاء الذهب القادم من الخارج يهدف لزيادة المعروض من هذه السلعة في السوق، بما يؤدي للسيطرة على الأسعار، والتي شهدت انخفاضًا بالفعل في الأيام القليلة الماضية.