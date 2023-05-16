الذهب يتراجع للمرة الرابعة في اليوم.. عيار 21 يخسر 60 جنيها خلال 4 ساعات

كشفت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، أسعار الذهب الآن في نهاية تعاملات الساعة التاسعة مساءً اليوم الثلاثاء، حيث تراجعت أسعار الذهب جنيها في آخر تحديث للأسعار، ليسجل سعر الجنيه الذهب 17600جنيها بدلاً من 18080، في نهاية تعاملات الساعة الخامسة، ليبلغ جحم خسارته 480 جنيها خلال 4 ساعات فقط.

وشهدت أسعار أعيرة الذهب الأخرى تراجعًا أيضا، حيث سجلت الأوقية: 1992 دولارات، وفيما يلي تستعرض «الوطن» أسعار الذهب بعد تراجعها على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 21

- سجل سعر جرام ذهب عيار 21 نحو 2200 جنيه بدلاً من 2260 جنيها، لتبلغ قيمة التراجع في سعره 60 جنيهًا خلال 4 ساعات فقط.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 2514، بدلاً من 2583 جنيها، بدلاً من 2606 جنيهات، لتبلغ قيمة التراجع فيه 69 جنيها خلال 4 ساعات.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 1886 بدلًا من 1937 جنيها، لتبلغ قيمة التراجع فيه 51 جنيها، خلال 4 ساعات.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 14: نحو 1471، بدلاً من 1511 جنيها، لتبلغ قيمة التراجع فيه 40 جنيها، خلال 4 ساعات.

تراجع سعر الجنيه الذهب والأوقية

- سجل سعر الجنيه الذهب 17600 جنيه قبل احتساب مصنعية أو دمغة أو ضريبة بدلاً 18 ألفا و80 جنيها، في نهاية تعاملات الساعة الخامسة، ليبلغ جحم خسارته 480 جنيها خلال 4 ساعات.

- سجلت الأوقية نحو 1992 دولار بدلا من 2008 دولارات، في نهاية تعاملات الخامسة، ليبلغ حجم تراجعها 16 دولار خلال 4 ساعات.