مجلس الوزراء: إعفاء 3 أنواع ذهب من الجمارك لمدة 6 أشهر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإعفاء بعض الواردات بالمنافذ الجمركية من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.

وتتمثل تلك الواردات في:

- الذهب بأشكال نصف مشغولة والخاضع للبند الجمركي رقم (7108.13).

- الذهب المُعد للتداول النقدي الخاضع للبند الجمركي رقم (7108.20).

- الحُلي والمجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسورة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، والخاضعة للبند الجمركي رقم (7113.19).

ووفقًا للقرار، لا يشمل هذا الإعفاء أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المرصعة على الحُلي والمجوهرات وأجزائها.

وتجدر الإشارة إلى موافقة مجلس الوزراء، في اجتماعه بالأمس، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن.