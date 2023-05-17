حكاية جريمة لهو الأطفال.. «سمكري سيارات» انتهت حياته على يد أقاربه

اصطحبت قوة أمنية من مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية، المتهم بقتل سمكري سيارات بطلق ناري، لمسرح الجريمة لتمثيلها أمام فريق النيابة العامة، وسط تشديدات أمنية وفرض كردون أمني، لشرح الواقعة وكيف ارتكب المتهم الجريمة، وقال في حالة هدوء وثبات أمام محقق النيابة إنه حضر للمتهم وأطلق النار عليه من سلاح ناري استقر الرصاص في جسده، وتركته غارقا في دمائه.

خلافات قديمة ولهو الأطفال

انتهى المتهم من تمثيل الجريمة، وعاد إلى مقر جهات التحقيق للإدلاء بأقواله كاملة حول خلافات قديمة وصلت إلى طريق مسدود بين المجني عليه وبينه، وقررت النيابة حبسه 4 أيام، وعرضه على الطب الشرعي، لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات من عدمه، وبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة، تحت تأثير المخدرات والكحوليات من عدمه، كما قررت استدعاء أسرة المجني عليه لسماع أقوالهم حول الواقعة.

تشييع جثمان المجني عليه

اتشح الحزن بين أهالي القرية عند تشييع جثمان المجني عليه «السيد خالد» ويعمل سمكري سيارات، إلى مقابر العائلة لدفنه بعد الانتهاء من استخراج تصريح الدفن.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما كانت عقارب الساعة تشير إلي الرابعة من عصر أمس الأثنين، عندما ورد بلاغ بوصول اشاره من قوات تأمين المستشفيات بمستشفى السنبلاوين العام بوصول شاب فى العقد الثانى من عمره جثة هامدة نتيجة اصابته بطلق ناري وبالفحص تبين شاب يدعى «السيد خالد» ويعمل سمكري سيارات مقيم بحي البستان بمدينة السنبلاوين قتل على يد أحد أقاربه ويدعى «حسنى . ع » بسبب لهو الأطفال وخلافات سابقة بينهم قام على إثرها الجانى بإطلاق عيار ناري من سلاح ناري كان بحوزته على المجنى عليه مما أدى إلى إصابته التى أودت بحياته، وتم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب وأرشد عن السلاح المستخدم فى الواقعة.