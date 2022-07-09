جريمة أول يوم العيد.. عامل ينهي حياة شقيقه بضربه بحجر على رأسه في الدقهلية

لقي شخص مصرعه على يد شقيقه بقرية العصافرة التابعة لمركز المطرية بمحافظة الدقهلية، إذ ضربه بـ«حجر»، إثر نشوب خلافات بينهما في أول أيام عيد الأضحى.

وتمكنت قوة من ضباط المباحث من ضبط المتهم، ونقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المطرية، بمصرع شخص خلال مشاجرة مع شقيقه في قرية العصافرة التابعة لدائرة المركز.

مشاجرة بين شقيقين في العصافرة

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المطرية، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن طرفي المشاجرة هما: «محمد ال. ال» 43 عامًا، عاطل، مصاب بجرح متهتك غائر بمنتصف فروة الرأس، توفي بسبب تلك الإصابة، وشقيقه «أحمد» 30 عامًا، عامل، يقيمان بذات القرية.

بالفحص تبين أن مشاجرة نشبت بين الشقيقين بسبب خلافات عائلية بينهما، وعلى إثرها أقدم الثاني على قذف شقيقه بحجر أصابه في رأسه، ما أدى إلى إصابته بنزيف في المخ وكسر بالجمجمة، ثم وفاته.

ضبط المتهم بقتل شقيقه

بتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم، وبمواجهته، في محضر التحقيق، أقر بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ونقل جثمان المتوفى إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، تحت تصرف النيابة العامة.