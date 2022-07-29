حكاية جريمة في الدقهلية.. من «عتاب عشان معاكسة» إلى «طلقة خرطوش»

بدأت بـ«معاتبة بين شخصين في الشارع» وانتهت بـ«طلقة خرطوش»، هكذا كان المشهد في إحدى الجرائم التي شهدها مركز السنبلاوين التابع لمحافظة الدقهلية في الأيام الأخيرة وانتشر مقطع فيديو لها على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى نجحت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في القبض على المتهم.

«الوطن» تستعرض التفاصيل الكاملة للواقعة من بدايتها كعتاب بين شخصين بسبب معاكسة والوصول إلى التعدي بـ«طلقة خرطوش»، وانتهاء بالقبض على المتهم، حسب ما أعلنته وزارة الداخلية من تفاصيل حول الواقعة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

انتشار مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي

خلال الأيام الأخيرة، انتشر مقطع فيديو من خلال موقع التواصل الاجتماعي الأشهر «فيس بوك» يتضمن قيام شخص التعدي على آخر برش خرطوش في منطقة السنبلاوين التابعة لمحافظة الدقهلية، وهو ما أثار استياء وغضب العديد رواد مواقع السوشيال ميديا في الفترة الماضية.

بداية الواقعة.. معاتبة شخص لآخر بسبب معاكسة شقيقته

في أحد شوارع مركز السنبلاوين، اتجه شخص لآخر لمعاتبته بعد معرفته أن الثاني عاكس شقيقته، ليتحول الأمر بين الاثنين إلى مشادة كلامية، ويصل في النهاية إلى إطلاق الثاني على الأول عيارا ناريا من سلاح «خرطوش»، وهو ما تسبب في إصابة الأول على الفور وسقوطه أرضاً.

نقل المجني عليه إلى المستشفى لتلقي العلاج

وعلى الفور تم نقل المجني عليه إلى أحد المستشفيات القريبة من مكان وقوع الحادث من أجل سرعة إسعافه وتلقي العلاج اللازم.

وصول بلاغ إلى مركز شرطة السنبلاوين بالواقعة

وبعد وصول المجني عليه إلى المستشفى وصل البلاغ إلى مركز شرطة السنبلاوين، يفيد بوصول المجني عليه مصاباً برش خرطوش، لتتحرك الأجهزة الأمنية والنيابة العامة من أجل كشف ملابسات الواقعة والقبض على المتهم، وهو ما حدث بالفعل وتم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة، كما أرشد عن السلاح المستخدم وهي بندقية خرطوش والطلقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.