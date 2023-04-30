تفاصيل جريمة حلوان.. مقتل شاب وإصابة 2 في مشاجرة بسبب لهو الأطفال

شهدت مدينة حلوان، واقعة مأساوية، بعدما قُتل شاب بطعنة نافذة، وأصيب 2 آخرين، خلال مشاجرة بين عدد من الجيران بسبب لهو الأطفال في الشارع، إذ جرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

مشاجرة بسبب لهو الأطفال

جاءت أحداث الجريمة في تمام الساعة العاشرة صباحًا، عندما ورد بلاغ للمقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، من الأهالي بمنطقة عين حلوان، مفاده، وقوع مشاجرة بين الشباب وبالإنتقال والفحص تبين مقتل شاب يدعي عمرو محمد، 26 سنة، بطعنة نافذة، وإصابة 2 آخرين، خلال مشاجرة، بينهم وبين آخرين بسبب لهو الأطفال.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم الذي طعن الضحايا، وضبط السلاح المستخدم في الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.

النيابة تعاين الجريمة

الشارع لم يخلو من المارة بعد ارتكاب الجريمة، وانتقل فريق من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، ومحقق النيابة العامة، للمكان، وأجرى المحقق المعاينة ومناظرة الجثمان، التي تبين بوجود بقع دماء بمسرح الواقعة.

حبس المتهم

وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بحبسه 4 أيام، وجرى عرضه على الطب الشرعي، لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات من عدمه، وبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة، كان تحت تأثير المخدرات والكحوليات من عدمه، واستعجلت النيابة تقرير الصفة التشريحية الخاص بسبب وفاة المجني عليه، كما استعجلت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت تحريات رجال الشرطة في الواقعة.

تعرف على عقوبة القتل العمد

يقول المحامي علي ذكي الخبير القانوني، إن العقوبة المتوقعة وفقا للفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، نصت على أنه يُحكم على فاعل هذه الجناية أي «جناية القتل العمد» بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، مشيرا إلى أن هذا الظرف المشدد، يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.