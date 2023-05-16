أمين الفتوى بدار الإفتاء يكشف سبب عدم استجابة الدعاء عبر قناة الناس

قال الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن استجابة الدعاء، تطلب أن نلح ونتوسل ونجتهد في الدعاء، ونستمر في الدعاء، لافتا إلى أن علينا أن نضع في أنفسنا اليقين بأن الله سيقبل دعاءنا في الوقت الذي يراه سبحانه وتعالى.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال استضافته بحلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء: «الناس تقولك ليه ربنا مش بيستجيب لي، هل أنا وحش؟ هل أنا عندي مشكلة؟، لأ خالص جايز تكون انت بتدعي دعاء بالشر وأنت مش عارف، جايز بتدعي على ظالم وأنت متعرفش إنه في الحقيقة مش ظالم، بتدعي على ابنك وأبوك وأخوك»، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: «وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ ۖ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ».

وأوضح أن البعض يقول إنه يدعي بالخير لنفسه أو لغيره ولا يستجاب له، مثل زواج أو إنجاب أو غنى، موضحا أن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال لنا: «ما من مسلمٍ يدعو بدعوةٍ ليس فيها إثمٌ ، ولا قطيعةُ رَحِمٍ ؛ إلا أعطاه بها إحدى ثلاثَ : إما أن يُعجِّلَ له دعوتَه ، وإما أن يدَّخِرَها له في الآخرةِ ، وإما أن يَصرِف عنه من السُّوءِ مثلَها . قالوا : إذًا نُكثِرُ . قال : اللهُ أكثرُ».

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد اطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.