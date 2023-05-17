أهالي قرية بقنا يوقعون وثيقة تخفيف تكاليف الزواج: «دبلة وخاتم كفاية»

أطلقت نجوع قرى العيايشا في قوص، جنوب محافظة قنا، مبادرة حقيقية لتخفيض تكاليف الزواج، حيث وقَّع نحو 44 من أعيان ومشايخ وعواقل العائلات على وثيقة لتخفيف تكاليف ومراسم الزواج، للتيسير على الشباب والفتيات عملية الزواج في ظل ارتفاع متطلبات تلك المراسم على العريس والعروس.

وثيقة تخفيض تكاليف الزواج بقنا

وجاء الاتفاق في ساحة الشيخ «الحمل» في نجع أبو الجود، إحدى نجوى قرية العيشايشا، ووقع على وثيقة الزواج جميع الحاضرين .

وقال حسيب جابر سلامة إمام وخطيب سابق في الأوقاف، إن في ظل الظروف التي تمر بها البلاد والعالم، وأثرت على الدول، التي أدت إلى ارتفاع التكاليف، جاء تحركنا في نجوع قرى العيايشا، بتخفيف الأعباء على كاهل الأسر وخاصة في الزواج من خلال الغنى عن عادات الزواج المبالغ فيها، التي في طياتها التباهي والتفاخر .

تخفيض تكاليف الزواج.. الذهب دبلة وخاتم

وتابع في تصريحاته لـ « الوطن»، إن في الفترة الأخيرة، قل الزواج في القرية، بسبب تكاليف الزواج، فقمنا بإعداد تلك المبادرة بالتشاور والاتفاق مع كبار العائلات والمشايخ، وبعد أسبوعين من التشاور، أعددنا الوثيقة حتى تكون إلزامية على الجميع دون استثناء.

وقال محمد حافظ، أحد المشاركين في إعداد الوثيقة وتوثيقها، إن جميع الحاضرين من جميع نجوع قرية العيايشا في الجلسة الكبرى في ساحة الشيخ الجمل في نجع أبوجود ، وقعوا على الإتفاق، الذي تضمن إلغاء النيش وغرفة الأطفال والأكلات والمواد الغذائية التي تقدم خلال شهر الزواج وتسمى «التسويقة».

وتابع في تصريحاته لموقع «الوطن» أن يكون الذهب في الشبكة عبارة عن دبلة وخاتم فقط، وكمية من الذهب تكتب في القائمة فقط دون شرائها.

وأكد أن وثيقة تخفيض تكاليف الزواج وقَّع عليها 44 من أعيان ومشايخ وكبار القرية، لافتا إلى أنه تم تنفيذها على عدد من المقبلين على الزواج فعلا، مؤكدا أن المبادرة ملزمة على الجميع في القرية، وحال الخروج عنها يتم مقاطعة العرس.

وقال محمد علي، أحد أبناء قرية العيايشا، إن من الجميل في المبادرة، تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مبادرة وثيقة تخفيض تكاليف الزواج بين أبناء القرية.