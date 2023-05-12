آخر موعد لصرف منحة الزواج من هيئة التأمينات.. تقدر بمعاش سنة

منحة الزواج هي منحة تقدمها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، ​​​​​​​​في حالة قطع معاش البنت أو الأخت للزواج، وتصرف المنحة بما يعادل المعاش المستحق عن مدة سنة، أوضحت الهيئة في ضوء ذلك تفاصيل الحصول على منحة الزواج، الشروط، آخر موعد لصرف المنحة، بالإضافة إلى إجراءات الحصول على الخدمة.

موعد صرف منحة الزواج

وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن منحة الزواج، تحسب على المعاش المستحق عن شهر الزواج، مؤكدة أن المنحة لا تستحق إلا لمرة واحدة فقط، مشيرة إلى أنها تسقط في حالة عدم التقدم بطلب لصرفها خلال خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق.

شروط الحصول على منحة الزواج

وأشارت الهيئة إلى أنه يشترط للحصول على المنحة أن يكون المستفيد من المنحة مستحقاً في المعاش، شريطة ألا يكون قد قام بصرف منحة زواج من قبل.

إجراءات الحصول على منحة الزواج

ونوّهت الهيئة إلى الإجراءات المطلوب اتباعها لصرف منحة الزواج، مشيرة إلى أنه يجب التوجه إلى المنطقة التأمينية التابع لها ملف صاحب المعاش، وتقديم طلب صرف المنحة مرفقًا بها المستندات اللازمة لصرف المنحة، مرفق به صورة وثيقة الزواج أو صورة عقد الزواج العرفي، صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية، بالإضافة إلى طلب صرف منحة الزواج على حسب الأحوال، وذلك على النموذج رقم (8) المرفق.​