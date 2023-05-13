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خبر سار للمقبلين على الزواج.. توقعات بمزيد من الانخفاض لأسعار الذهب

كتب:

مريم حنفي
08:31 م | السبت 13 مايو 2023
الذهب

الذهب

قال لطفي محمد، نائب رئيس شعبة الذهب، إن التراجع الملحوظ في أسعار الذهب بالأسواق المحلية كان متوقعا من قبل، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من الانخفاض. 

أسباب تراجع الذهب حاليا

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك عدة أسباب لتراجع أسعار الذهب حاليا، منها انخفاض القوة الشرائية الفترة الراهنة على الشراء، وبالأخص شراء السبائك والجنيهات الذهبية التي يعتقد الكثير من المواطنين أنها أفضل استثمار في الفترة الحالية. 

وأكد نائب رئيس شعبة الذهب أن قرار الحكومة الذي جرى اتخاذه الخميس الماضي بشأن إعفاء المواطنين القادمين من الخارج الذين يمتلكون الذهب من دفع الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى، إذ يجرى احتساب القيمة المضافة فقط، وذلك القرار يشمل أشكال الذهب النصف مشغولة و الحلي والمجوهرات والأشكال المعدة للتداول النقدي، موضحا أن القرار يستمر لمدة تصل إلى 6 أشهر. 

 

توقعات أسعار الذهب 

وأشار إلى أن قرار الإعفاء الجمركي من المتوقع أن يسهم في وفرة المعروض من الذهب داخل محلات الصاغة، وبالتحديد السبائك والجنيهات كما أن هناك توقعات بمزيد من التراجع الفترة المقبلة. 

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بقلم مريم حنفي