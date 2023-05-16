الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر للزوجة.. أبرزها وثيقة الزواج

يتساءل العديد من المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج، عن المستندات والأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر للزوجة، حيث يعتبر جواز السفر هو الوثيقة الرسمية التي يمكن من خلالها المواطنين السفر بين دولة وأخرى، لذا تستعرض «الوطن» الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر للزوجة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر للزوجة

وجاءت الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر للزوجة، كما يلي.

- إحضار عدد 3 صور شخصية بخلفية بيضاء بمقاس 4×6.

- إحضار وثيقة الزواج.

- تقديم صورة من شهادة الميلاد، مع الاطلاع على الأصل.

- تقديم صورة من المؤهل الدراسي إذا لم يكن مدونا في بطاقة الرقم القومي.

- صورة من بطاقة الرقم القومي، مع الاطلاع على الأصل، ويشترط تجديدها للمتزوجات حديثا.

- في حال تجديد جواز السفر يجب توافر جواز السفر القديم أو محضر الفقد.

رسوم استخراج جواز سفر 2023 لأول مرة

وفي السياق ذاته، كانت الجريدة الرسمية أوضحت مؤخرا رسوم استخراج جواز السفر لأول مرة، وهي 505 جنيهات، تشمل الرسوم المقررة، إضافة إلى قيمة التكلفة الفعلية لجواز السفر، سواء إصدار أو طباعة علامات تأمينه.