ضياء رشوان: مصر ملتزمة في حقوق الإنسان بالدستور والمعاهدات الموقِعة عليها

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن الدولة المصرية ملتزمة في حقوق الإنسان بالدستور المصري والمعاهدات التي وقعت عليها، وهي 10 معاهدات من إجمالي 18 معاهدة دولية، وأمريكا موقعة على 6 معاهدات فقط، موضحا أن اجتماعات اللجان مستمرة وتعمل على الوصول للقضايا التي تمس الناس من الدرجة الأولى.

الوصول لخلاصة قضايا تهم المواطن

وأوضح «رشوان» خلال استضافته في حلقة خاصة من برنامج «حديث الأخبار» مع الإعلامية ريهام السهلي، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن اجتماعات الحوار الوطني تطلبت عدة لقاءات داخل مجلس الأمناء ومع المقررين من أجل الوصول لخلاصة قضايا تهم المواطن وتحقق الأولويات التي دعا إليها الرئيس، وتطلب ذلك وقتا طويلا، ونعتذر عن ذلك، لكن هدفنا هو إنجاز ما يليق بالشعب المصري.

شباب الأكاديمية الوطنية

وأشار المنسق العام للحوار الوطني، إلى أن الحوار تضمن فريق عمل كبير، ومجلس الأمناء له اختصاصات يمارسها، ومقررو المحاور ومساعدوهم لديهم خطط عمل مختلفة تعمل بالتوازي، إضافة لشباب الأكاديمية الوطنية للتدريب الذين لا ينامون الليل من أجل إنجاح الحوار الوطني.