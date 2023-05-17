5 مدن الأكثر ارتفاعا بدرجات الحرارة في طقس مصر اليوم.. العظمى 41

ترتفع درجات الحرارة في طقس اليوم الأربعاء بشكل ملحوظ، وصل ما بين 5 حتى 6 درجات مئوية على 5 مدن لتسجل الأكثر ارتفاعا بدرجات الحرارة اليوم، وتتخطى الـ40 درجة مئوية، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية المصرية، بينما تظل درجات الحرارة على كل الأنحاء ما بين حارة لمعتدلة نهارا ومائلة للبرودة ليلا.

بينما يكون طقس المدن الأكثر ارتفاعا بدرجات الحرارة شديد الحرارة نهارا، خاصة خلال ساعات الظهيرة، بدرجات حرارة تتراوح بين 40 و41 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمي، ومعتدلا لمائل للبرودة ليلا، وفي ساعات الصباح الباكر بدرجات حرارة من 19 حتى 23 درجة مئوية لدرجة الحرارة الصغرى.

طقس المدن الدافئة اليوم

تشهد المدن الأكثر ارتفاعًا بدرجات الحرارة بطقس اليوم الأربعاء نشوب رياح مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة من اليوم، سطوع الشمس نهارًا مع ارتفاع نسبة الرطوبة التي تسجل 42% مما يزيد من إحساس ارتفاع درجات الحرارة، خاصة بالظل، و انعدام فرصة سقوط الأمطار على أي من المدن الدافئة، وفقًا لتوقعات الأقمار الصناعية لخريطة سقوط الأمطار اليوم الأربعاء.

درجات الحرارة اليوم

- أسوان 41 درجة للعظمى، و23 للصغرى.

- أبو سمبل 41 درجة للعظمى، و21 درجة للصغرى.

- الأقصر 40 درجة للعظمى، و22درجة للصغرى.

- الوادي الجديد 40 درجة للعظمى، و19 درجة للصغرى.

- قنا 40 درجة للعظمى، و21 درجة للصغرى.