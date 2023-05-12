طقس العين السخنة اليوم.. ارتفاع نسبة الرطوبة ونشاط الرياح

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس مصيف العين السخنة، اليوم الجمعة، موضحة أنّه مشمس، ترتفع فيه نسبة الرطوبة، وتنخفض درجة الحرارة بشكل طفيف، كما تنشط حركة الرياح نسبيًا على فترات، وتعتدل ارتفاعات الأمواج، وتسجل درجة الحرارة العظمى 33 مئوية، في حين تنخفض الحرارة ليلًا بمقدار 15 درجة، لتسجل 18 مئوية.

طقس العين السخنة اليوم

وسجلت أجهزة الرصد الداخلية، قراءات طقس العين السخنة اليوم، موضحة تضاؤل توافر فرصة سقوط أمطار إلى 1%، بينما سجلت نسبة الرطوبة 67%، ونشاط للرياح بسرعة 14 كيلومترًا في الساعة.

حالة البحر الأحمر اليوم

وذكر البيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية، أنّ حالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج به يتراوح بين متر إلى متر ونصف، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة في العين السخنة الأيام المقبلة

- السبت: العظمى 28 والصغرى 19 درجة.

- الأحد: العظمى 29 والصغرى 20 درجة.

- الاثنين: العظمى 32 والصغرى 22 درجة.

- الثلاثاء: العظمى 35 والصغرى 25 درجة.

- الأربعاء: العظمى 34 والصغرى 22 درجة.

- الخميس: العظمى 29 والصغرى 21 درجة.

- الجمعة: العظمى 29 والصغرى 20 درجة.