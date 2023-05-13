4 مدن ضمن قائمة الأكثر حرارة في طقس اليوم.. بينها أسوان

تنخفض درجات الحرارة اليوم السبت بمقدار 5 مئوية على كافة الأنحاء، وسيسود طقس حار نهارًا ومعتدل ليلاً، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ومع ذلك، فإن 4 مدن في جنوب صعيد مصر ستستمر في التعرض لدرجات مرتفعة، حيث يتوقع أن تتجاوز العظمى في هذه المدن 35 درجة مئوية.

طقس المدن الدافئة اليوم

تتراوح درجات الحرارة في المدن الدافئة اليوم بين 35 و 38 درجة مئوية كحد أقصى للعظمى، مع سطوع الشمس نهارًا وارتفاع نسبة الرطوبة التي تسجل 29% مما يزيد من إحساس الشخص بارتفاع درجات الحرارة، خاصة خلال فترة الظهيرة في طقس شديد الحرارة نهارا، بينما تسجل درجات الحرارة الصغرى في تلك المدن ما بين 21 إلى 22 درجة مئوية، بطقس معتدل ليلا وبساعات الصباح الأولى.

طقس اليوم السبت

كما تشهد المدن الأكثر ارتفاعا بدرجات الحرارة بطقس اليوم السبت نشوب رياحًا مثيرة للرمال والأتربة تؤثر على مرضى الجيوب الأنفية، مع انعدام فرصة سقوط الأمطار على أي من المدن الدافئة، وفقا لتوقعات الأقمار الصناعية لخريطة سقوط الأمطار اليوم.

درجات الحرارة اليوم

- أسوان 38 درجة للعظمى، و22 للصغرى.

- أبو سمبل 36 درجة للعظمى، و22 درجة للصغرى.

- الأقصر 36 درجة للعظمى، و21 درجة للصغرى.

- قنا 35 درجة للعظمى، و21 درجة للصغرى.