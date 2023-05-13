طقس العين السخنة اليوم.. ارتفاع درجات الحرارة ونشاط الرياح

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية طقس العين السخنة، اليوم السبت، موضحة أنه مشمس وترتفع فيه نسبة الرطوبة، مع وجود فرص لسقوط أمطار، وترتفع درجة الحرارة بشكل طفيف، كما تنشط الرياح على فترات، وتسجل درجة الحرارة العظمى 33 مئوية، في حين تنخفض الحرارة ليلًا بمقدار 15 درجة، لتسجل 19 مئوية.

طقس العين السخنة اليوم

وسجلت أجهزة الرصد الداخلية، قراءات طقس العين السخنة اليوم، موضحة توافر فرصة سقوط أمطار بنسة 10%، بينما سجلت نسبة الرطوبة 42%، وسرعة الرياح 23 كيلومترًا في الساعة.

وذكر البيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية، أنّ حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح بين متر ونصف إلى مترين ونصف، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة في العين السخنة

- الأحد: العظمى 30 والصغرى 20 درجة.

- الاثنين: العظمى 32 والصغرى 23 درجة.

- الثلاثاء: العظمى 36 والصغرى 25 درجة.

- الأربعاء: العظمى 35 والصغرى 20 درجة.

- الخميس: العظمى 30 والصغرى 20 درجة.

- الجمعة: العظمى 29 والصغرى 20 درجة.

- السبت: العظمى 32 والصغرى 22 درجة.