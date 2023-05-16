ضياء رشوان لـ«إكسترا نيوز»: الحوار الوطني متنوع وحقيقي

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إنّ جميع فرق عمل الحوار الوطني تعمل بالتوازي على المستوى الإداري واللوجيستي، وترتيب الموضوعات واختيار المتحدثين، مشيرًا إلى أنّ اللائحة تنص على أن المتحدثين في جلسات اللجنة الواحدة 30 متحدثًا، وتقدم في إحدى اللجان 305 أشخاص.

جلسة العدالة الاجتماعية

وأوضح «رشوان»، خلال على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ اختيار المتحدثين يخضع لعدة شروط ومعايير فلا بد أن تتضمن المنصة الرئيسية أن يكون المتحدث متخصصًا في الموضوع، وتكون المنصة متنوعة، وتضمن التوازن مع عدم التكرار في الاتجاهات، مضيفًا أنّ جلسة العدالة الاجتماعية تحدث من المنصة 60 شخصًا ومن القاعة 45 شخصًا، وأول يوم للحوار شهد مشاركة 150 متحدثًا.

وأشار المنسق العام للحوار الوطني إلى أنّ المشاركين في الحوار الوطني متنوعين، وكل شخص يعرف نفسه في بداية الحديث؛ لنؤكد للمواطن أنّ التمثيل متنوع وحقيقي، متابعًا: «علشان الناس تتأكد إننا مش جايبين حبايبنا ولا الموالاة ضد المعارضة والكلام ده».