ضياء رشوان لـ«إكسترا نيوز»: مجلس أمناء الحوار الوطني تشكل بتفاهم الأطراف

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إنّ مجلس أمناء الحوار الوطني تشكّل بتفاهم جميع الأطراف، واتخذ المجلس أول قرار بعدم التصويت على شيء إلا بعد التوافق، لافتا إلى أن اختيار الموضوعات بدأ بالاختيارات العامة، وتضمنت محاور السياسية والاقتصاد والاجتماع بعد إجماع مجلس الأمناء على ذلك.

وأوضح «رشوان» خلال استضافته ببرنامج حديث الأخبار المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ مجلس أمناء الحوار الوطني يتضمن خبراء في كل المجالات وتقرر تشكيل لجان لكل محور، وكل لجنة تتضمن عدة قضايا، وتضمن المحور السياسي 5 لجان والمحور الاقتصادي 8 لجان والمحور المجتمعي 6 لجان.

وأشار المنسق العام للحوار الوطني إلى أنّ قضايا حقوق الإنسان والحريات العامة هي عنوان يتم التناقش خلاله واختيار المقررين والمساعدين والمشرفين على المحور أسفر إلى التفرع لـ7 قضايا فرعية، لافتا إلى أنّ الدستور والاتفاقيات التي وقّعت عليها مصر في هذا الشأن هي جزء من القانون.