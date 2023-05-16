أعمال قدمها الثنائي ياسمين صبري ومحمد عادل إمام قبل عرض فيلم «أبونسب»

تشارك الفنانة ياسمين صبري في بطولة فيلم «أبونسب» الذي يقوم ببطولته الفنان محمد عادل إمام ويظهر فيه بشكل مختلف تماما عن أدواره السابقة، وهو ليس العمل الأول بين ياسمين صبري ومحمد عادل إمام.

ياسمين صبري تقدم «جحيم في الهند»

البداية بين ياسمين صبري ومحمد إمام كانت منذ نحو 9 سنوات حين ما قدما سويا فيلم جحيم في الهند الذي دارت أحداثه في إطار كوميدي حول توكيل فرقة قوات خاصة لإنقاذ السفير المصري بدولة الهند بعد اختطافه.

فيلم «ليلة هنا وسرور»

المشاركة الثانية بين ياسمين صبري ومحمد عادل إمام كانت عام 2018 من خلال فيلم «ليلة هنا وسرور»، الذي تدور أحداثه حول رضا، وهو نصاب محترف يعود من إيطاليا لسرقة تمثال أثري، وينتحل شخصية رجل أعمال يُدعى (سرور أبوالدهب)، ويتعرف على الفتاة «هنا» ويتزوجها.

فيلم «أبو نسب»

أما العمل الثالث بين ياسمين صبري ومحمد عادل إمام، فهو فيلم «أبونسب» وتدور قصته حول شخصية لايف كوتش «مدربة تنمية بشرية» كوميدية، تقابل محمد إمام، ويحدث بينهما العديد من المفارقات والمواقف الكوميدية.