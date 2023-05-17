ضياء رشوان لـ«إكسترا نيوز»: سنعلن أجندة الأسبوع المقبل خلال 24 ساعة

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن جلسات الحوار تشهد تشاورا مع المقررين والمساعدين؛ لتحديد أجندة الأسبوع المقبل وفقا لأولوية القضية ومناسبتها، ويجرى حاليا التشاور مع مجلس الأمناء وخلال 24 ساعة سيعلن الجدول الأسبوعي.

وتابع «رشوان»، خلال على شاشة «إكسترا نيوز»، «أتمنى الناس ماتزهقش مننا لأن الحالة دي جديدة، وماشوفناش حوار بالشكل ده في إطار الدولة وبهذا التنظيم والاهتمام وبتنوع المشاركة، والحركة المدنية مشاركة بشكل غير مسبوق وكل الأحزاب والمؤسسات والكيانات، وصفحة الحركة المدنية على الفيس بوك نشرت فقرات حديث أعضائها في الحوار الوطني».