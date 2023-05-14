المنسق العام للحوار الوطني: لا توجد خطوط حمراء للنقاش خلال الجلسات

قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن ملف النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية من أبرز القضايا السياسية على الساحة في مصر، لذا يجرى افتتاح جلسات النقاش بها.

المحور السياسي على طاولة الحوار الوطني

وأضاف المنسق العام للحوار الوطني، أنه لا توجد أي خطوط حمراء لأي حديث يقال أو مقترح للنظام الانتخابي، وتابع: «يحكمنا فقط دستورية الفكرة».

وأشار إلى أنّ المحور السياسي تخصص له جلستين لمناقشة النظم الانتخابية، مؤكدا أنّ تلك المقترحات سيقوم مجلس الأمناء برفع ما يجرى التوافق عليه إلى الرئيس مباشرة.

واختتم المنسق العام حديثه بقوله: «أتمنى أن يكون الحوار الأداة المتبعة على مدار الجلسات».