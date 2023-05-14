المنسق العام للحوار الوطني: لا أساس لأي حديث عن تفتيت القائمة النسبية للبرلمان

أكد ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، ضرورة الاستناد لمبادئ ومقاصد الدستور، وعدم غلق الأبواب التي فتحها الدستور بشأن النظام الانتخابي.

واعتبر في كلمته خلال جلسة الحوار الوطني اليوم، بشأن النظام الانتخابي، أن أي حديث عن أن القائمة النسبية تفتت البرلمان، قول لا أساس له، مشيرا إلى إمكانية العودة للأعمال التحضيرية للدستور، قائلا إن هذه المقاصد كانت لدى لجنة الخمسين، إذا وجدنا ما يحقق مقاصد الدستور في مقترحات النظام الانتخابي.

وأضاف: «عندما وضعنا المادة كان هناك احتيار كبير ظهر في المضابط، وصلنا لنص يتيح كل شيء»، واختتم متساءلا: «ما فتحه الدستور علينا.. لماذا نغلقه على أنفسنا».