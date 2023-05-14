المنسق العام للحوار الوطني: جلسة مناقشة النظام الانتخابي بناءة وغير مسبوقة

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الجلسة الأولى لمناقشة ملف النظام الانتخابي لـ«النواب» هي جلسة بناءة وغير مسبوقة، فلم يحدث أن جلس كل هؤلاء ليتحدثوا بصفاتهم وأسمائهم عما هم فيه يختلفون.

الحوار الوطني بلا اتجاهات

وأضاف «رشوان»، خلال كلمته في جلسة مناقشة ملف النظام الانتخابي لـ «النواب»، وتذيعها قناة «إكسترا لايف»، أنه لا اتجاه مسبوق لدى مجلس أمناء الحوار الوطني تجاه أي رأي كان مطروحا على مائدة النقاش، والحكم الوحيد هو الحضور والدستور والمنطق، وبالتالي ما اختلف فيه حول النظام الانتخابي طبيعية ولا ولن يوجد أي اتجاه أو دفع نحو اتجاه بعينه.

وأضاف ضياء رشوان: «في هذه الساحة تقدم مشروعات ومقترحات لقوانين كاملة أو تعديلات في قوانين أخرى تخص هذا الموضوع، وإذا لم يقدم ذلك فلن نعتبر شيئا قيل في الجلسة».

تلخيص مشروع واحد في الحوار الوطني

وأوضح أن هناك اقتراحا بأن أصحاب الرأي القريب من بعضه بشان نظام الانتخاب أن يجلسوا معا لتلخيص مشروع واحد.