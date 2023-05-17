متى يستقر سعر جرام الذهب؟.. الغرفة التجارية توضح

يرى خبراء الذهب أن استقرار سعر جرام الذهب، سيحدث في غضون شهر من الآن، نتيجة لقرار الإعفاء الجمركي الصادر من مجلس الوزراء بالإعفاء عن الذهب الوارد من الخارج من أجل استقرار السوق المحلي وزيادة كمية المعروض من الذهب في السوق التي شهدت نقصا في المعروض الآونة الأخيرة وسط تزايد الإقبال على الشراء.

سعر جرام الذهب

وقال عادل راضي، رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية بالجيزة، لـ«الوطن»، إن أي وقت يُعتبر وقتا مناسبا للاستثمار في الذهب أو الادخار فيه، وأن الوقت الأفضل هو وقت انخفاض سعر جرام الذهب وهو الأمر الحادث حاليا، إذ ينخفض العيار يوميا من 50 إلى 80 جنيها في الجرام حاليا، قائلا: «الانخفاض سيظل متتاليا ولكن بقيمة قليلة حتى حدوث الاستقرار في الأسعار».

أسعار الذهب اليوم

وشهدت أسعار الذهب اليوم انحفاضا مرتين، الأولى في أسعار التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 16 مايو والتي جائت منخفضة عن أسسعار أمس بحوالي في 50 جنيها الجرام إذ سجل سعر الجرام 2290 جنيها منخفضا عن سعر أمس 2340 جنيها، ثم انخفاض آخر في ختام التعاملات إذ سجل سعر جرام 21 مبلغ 2250 جنيها بدلا من 2290 في صباح اليوم.