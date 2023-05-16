محافظ كفر الشيخ يناقش نسب تنفيذ كوبري سخا العلوي وتعديل مسارات المرافق

عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اجتماعًا، لمناقشة نسب التنفيذ في أعمال إنشاء كوبري علوي أعلى مزلقان سخا، بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، والعميد الدكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، والدكتور أحمد سعيد، مدير مركز الجيومكانية، والمهندسة فاطمة الشوادفي، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بمحافظة كفر الشيخ، ووفد هيئة الطرق برئاسة المهندس أحمد عارف، مدير هيئة الطرق بكفر الشيخ، والمهندسة غادة أبو كيلة، رئيس قطاع كهرباء كفر الشيخ، والمهندس هشام داود، مدير مشروعات شركة مياه الشرب، والمهندس سمير ظريف، مدير الإدارة الهندسية بمجلس مدينة كفر الشيخ، والمهندس نجيب عبد الله، عن شركة الغاز.

مناقشة نسب تنفيذ كوبري سخا العلوي وتعديل مسارات المرافق

وناقش المحافظ، الأعمال الجارية التي شهدها طريق «محلة موسى - سخا»، والجاري توسعته، وإعادة رصفه، والانتهاء من 28 خازوقا، من الناحية الغربية من مزلقان سخا، والخاصة بأعمال إنشاء الكوبري العلوي، كما ناقش أعمال تعديل مسار المرافق، حتى لا تتعارض مع إنشاء أساسات الكوبري غرب وشرق مزلقان سخا.

ووجّه محافظ كفر الشيخ، بعقد اجتماعات بحضور استشاري الكبري والفنيين المتخصصين بكل مرفق من المرافق، بحيث يتم تغيير أقل عدد من مسارات المرافق، ولا تتعارض مع موقع إنشاء الكوبري، لسرعة إنجاز إنشاء الكوبري، والانتهاء من تنفيذه في أقرب وقت.

كوبري سخا العلوي

يذكر أنّ كوبري سخا العلوي، له 3 اتجاهات، منها اتجاهين عبارة عن اتجاه صعود للقادمين من محلة موسى، والطريق الدائري المؤدي لشرق مدينة كفر الشيخ، «محور صبري القاضي»، ومنحدر نزول اتجاه طريق «طنطا - كفر الشيخ»، الذي سيخدم منطقة سخا، والطريق المؤدي لمسار العائلة المقدسة، والمجمع السكني الجديد بجوار جامعة كفر الشيخ، والمتجه لروافد الطريق الدولي «طنطا - كفر الشيخ»، «المحلة - كفر الشيخ»، «كفر الشيخ - بلطيم»، وخدمة المتجهين لجامعة كفر الشيخ، فضلًا عن إضافة اتجاه ثالث للراغبين التوجه لغرب المدينة الذي يجري إنشاؤه بجوار مركز التنمية الشبابية، للمتجهين لقرى مركزي «كفر الشيخ، وقلين»، أو امتداد طريق صبري القاضي، ومنه لرافد الطريق الدولي «كفر الشيخ - بلطيم»، أو طريق «كفر الشيخ - دسوق» المزدوج.