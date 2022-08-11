هيئة الطرق تتسلم موقع إنشاء كوبري علوي بمزلقان سخا في كفر الشيخ

تسلمت الهيئة العامة للطرق الكباري، موقع إقامة كوبري السكة الحديد أعلى مزلقان سخا، لإقامته على اتجاهين، وهو اتجاه صعود متجه لمحلة موسى، والطريق الدائري المؤدي لمدينة كفر الشيخ (محور صبري القاضي)، ومنحدر نزول اتجاه طريق «طنطا - كفر الشيخ»، والذي سيخدم منطقة سخا، إضافة لاتجاه ثالث لطريق يتم الآن إنشاؤه حالياً مؤدي إلى مسار العائلة المقدسة، والمتجه لرافدي الطريق الدولي «طنطا - كفر الشيخ» و«المحلة - كفر الشيخ»، بجوار مركز التنمية الشبابية الجديد الجاري إنشاؤه، لخدمة المتجهين لجامعة كفر الشيخ.

إقامة منطقة لوجستية متنوعة الخدمات

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه يجرى العمل لصالح المواطن في كل القطاعات الخدمية، ومن بين تلك القطاعات النقل، من خلال التعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الإسكان والجهاز المركزي للتعمير، لإقامة كوبريين جديدين، الأول وله ثلاثة اتجاهات على غرار الكبارى بالقاهرة، لربط شرق بغرب العاصمة بمنطقة مزلقان سخا للقادمين من قرى كفر الشيخ وقلين ومتجهين لسخا، والطريق الدائري (محور صبري القاضي)، وحتى محور كفر الشيخ دسوق، والمسار الآخر المؤدي إلى العائلة المقدسة وجامعة كفر الشيخ.

وأشار المحافظ، إلى أن الكوبري يخدم المنطقة المجاورة للجامعة، وما سيتم بنائه من منطقة لوجستية متنوعة الخدمات، وتضم مول كبير على غرار مول طنطا، إضافة للمنطقة السكنية الجاري إنشائها بجوار الجامعة، إضافة لمركز التنمية الشبابية والذي يضم ملاعب متنوعة وحمام سباحة.

ربط شرق بغرب مدينة كفر الشيخ

وأضاف المحافظ، أنه سيتم أيضاً إقامة كوبري آخر بمحور سعد زغلول لربط شرق بغرب العاصمة، لتنتهي تماماً مشكلة الزحام والتكدس بالعاصمة، ويتم الربط الكامل بشرق وغرب مدينة كفر الشيخ، لخدمة قاطني الإسكان الجاري إنشاؤه بمنطقة غرب.