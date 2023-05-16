حملات مكثفة لرفع الإشغالات في شوارع وأحياء كفر الشيخ

شنّ مجلسا مدينتي كفر الشيخ ودسوق، بمحافظة كفر الشيخ، حملات مكبرة لرفع الإشغالات، وإزالة كل أشكال وصور التعديات على الأرصفة ونهر الطرق، لتحقيق وعودة الانضباط فى الشوارع والأحياء المتفرقة بالمدينتين، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم.

رفع الإشغالات من شوارع مدينة كفر الشيخ

وتابع المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال الحملة اليومية لرفع الإشغالات بحي شرق كفر الشيخ بقيادة المقدم هشام الأمير، رئيس شرطة المرافق، وحضور خضراوي خضر، رئيس حي شرق كفر الشيخ، ومحمد صلاح، مساعد رئيس حي شرق لشئون الإزالات والإشغالات، وجلال مخيمر، مساعد رئيس حي شرق للمرافق والخدمات.

وقامت الحملة برفع الإشغالات بمنطقة الحديقة المركزية، وتم إغلاق كشك مخالف تم التنبيه عليه من قبل، كما قامت الحملة الموسعة برفع الإشغالات بشوارع «السلام، ومحور الزهيري، وأسفل كوبري الرافد الدولي»، بجانب المرور على شارع المصنع، وشارع عبد الهادي راضي، ومنطقة الـ47، وشارع البلدية، ومحيط منطقة حديقة صنعاء، وتم مصادرة والتحفظ على الإشغالات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفين، بمشاركة رجال قسم الإشغالات بالوحدة المحلية بكفر الشيخ، ورجال شرطة المرافق.

استمرار الحملات المكثفة لرفع الإشغالات بمدينة دسوق

وفي سياق آخر، تابع اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، استمرار الحملات المكثفة لرفع الإشغالات، وإزالة كل أشكال وصور التعديات على الأرصفة ونهر الطريق، وعودة الانضباط فى الشارع الدسوقى على جميع المستويات بشوارع المدينة وعلى أوقات متفرقة من اليوم.

واستهدفت الحملة، الميدان الإبراهيمى، وشارع سعد زغلول، وساحة الغلال، وشارع الجلاء، وكورنيش النيل، بالتنسيق مع وحدة المرافق بدسوق برئاسة إبراهيم حسن، رئيس وحدة المرافق، وبحضور سند أبو كيلة، نائب رئيس المدينة، وفريد حلمي، رئيس حي جنوب، وقسم الإشغالات برئاسة ممدوح غانم، ومساعدي رؤساء الأحياء للإشغالات، ومحمد العبد، وعلى الملاح، ورجال شرطة المرافق.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضرين نظافة، و40 مضبوطات متنوعة، و20 إزالة إعلانات، و10 نقل بطى، و400 إشغالات تم رفعها.