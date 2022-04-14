تكثيف حملات رفع الإشغالات من الشوارع وإزالة البناء العشوائي بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات رفع الإشغالات المخالفة وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وتطبيق القانون على الجميع دون تهاون.

تحقيق الانضباط بشوارع وميادين الزقازيق

وأجرت رئاسة حي أول الزقازيق حملة، بالاشتراك مع شرطة المرافق، لرفع الإشغالات والحواجز الخرسانية والحديدية بشارع مديرية الأمن وشارع حلقة السمك ومنطقة المنتزه، وما زالت الحملات مستمرة من أجل تنفيذ القانون وتحقيق الانضباط بشوارع وميادين المدينة.

كما تواصل الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق، حملات رفع الإشغالات ومتابعة لجنة تقنين الأوضاع للأنشطة التجارية بمنطقة الزراعة وموقف المنصورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

كما شنت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح حملة لإزالة الإشغالات والتعديات لضبط شوارع المدينة بنطاق مجلس المدينة وميدان الشهداء ومحيط قصر الثقافة ومزلقان المحطة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما نفذت رئاسة مركز ومدينة بلبيس والوحدة المحلية بأولاد سيف وقسم الإزالات حملة إزالة وفك الحديد والشدة الخشبية على مساحة 90 مترا بعزبة عيسى، وتم إزالة الشدة الخشبية كليا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

حملات مكثفة على الأسواق والمحلات

وعلى الجانب الآخر، أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مديري مدريتي التموين والطب البيطري، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.