200 فرصة عمل متاحة لأبناء الإسكندرية في 5 تخصصات.. مرتبات تصل لـ4500 جنيه

أعلنت محافظة الإسكندرية عن 200 فرصة عمل متاحة في الإسكندرية في 5 تخصصات وذلك من خلال الإدارة العامة للمبادرات الشبابية بالوزارة ومديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية بالتعاون مع «شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية» وهي التي متاحة بمرتبات مجزية تصل إلى 4500 جنيه.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل الحصول على فرصة من 200 فرصة عمل متاحة لأبناء الإسكندرية في 5 تخصصات، من خلال توفير رابط التسجيل بالإضافة إلى الشروط وتفاصيل الوظائف المتاحة.

رابط التسجيل على وظائف الإسكندرية

واتيح التسجيل على وظائف الإسكندرية من خلال ملء الاستمارة قبل الذهاب إلى اليوم التوظيفي المفتوح سيركل كى، وذلك من هنا .

موعد ومكان الملتقى التوظيفي

ويتم المقابلة في الملتقى التوظيفي عبر مركز شباب الانفوشى وسط الإسكندرية وذلك يوم الخميس الموافق 18 مايو 2023 من الساعة 10صباحا وحتى 4 مساء.

الوظائف المتاحة لأبناء الإسكندرية

وتتاح 5 وظائف تتمثل في: «كاشير، بارستا كرو، منسق ممرات ونظافة، ويتر، مساعد شيف» على أن يكون العمل في فروع شركة سيركل كی بالساحل الشمالي.

شروط العمل

- جميع المؤهلات «طالب شرط التفرغ - عالي - متوسط»

- السن من 18 سنة الى 33 سنة

المميزات والحقوق

- الراتب من 3500 إلى 4500 حسب كل وظيفة

- حوافز طبقا لتحقيق التارجيت

- توفير سكن

- توفير مواصلات داخلية ( من السكن للفرع ومن الفرع للسكن)

- عدد ساعات العمل 12 ساعة «نظام شفتين»

- العمل 26 يوم و 4 أيام إجازة

- أرباح سنوية

- زيادات سنوية

- تدرج وظيفي

- تأمين طبي واجتماعي