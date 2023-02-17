وظائف القوى العاملة الجديدة بمحافظة الإسكندرية 2023.. الراتب يصل لـ6 آلاف

أصدرت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية اليوم نشرة لشهر فبراير وتضم أكثر من 100 وظيفة خالية، بالشركات والمصانع الخاصة بالمحافظة للشباب.

وتضم وظائف القوى العاملة الجديدة 2023 محافظة الإسكندرية وظائف للمؤهلات المتوسطة والإعدادية مع توفير تأمين إجتماعى وطبي ورواتب تبدأ من 6 آلاف جنيه.

وظائف القوى العاملة الجديدة 2023 محافظة الإسكندرية

وظائف القوى العاملة الجديدة 2023 محافظة الإسكندرية يمكن للشباب الراغبين بالإلتحاق بها بالتقديم عبر مديرية القوى العاملة بالمحافظة بعد إستيفاء شروط العمل المطلوبة والتى تضمنتها نشرة التوظيف، والتى من أهمها أن يكون مقيم بمحافظة الإسكندرية.

وظائف القوى العاملة الجديدة 2023

وتنشر «الوطن» وظائف القوى العاملة الجديدة 2023 محافظة الإسكندرية للشباب الراغبين بالتقديم إليها، في مجمع عمال مصر بالمنطقة الصناعية بالمجمع الصناعى بالإسكندرية بطلب إلى مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية لتوفير وظائف خالية ل100 عامل تعبئة وتغليف بمؤهلات تحت المتوسطة «الإعدادية» وفني خراطة وفني ميكانيكا مؤهلات متوسطة برواتب تبدأ من 6 آلاف جنيه مع توفير تأمين صحي واجتماعي، بخبرة ودون.