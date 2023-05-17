مهرجان الفواكه لإنعاش السياحة في مرسى علم بمشاركة سياح 12 دولة أجنبية
كتب:
شاذلى عبدالراضي
07:43 ص | الأربعاء 17 مايو 2023
مهرجان الفواكه على شواطئ مرسى علم
نظمت عدد من الفنادق السياحية مهرجان الفواكه على شواطئ مرسى علم بمشاركة الآلاف من السائحين الأجانب من جنسيات 12 دولة أوروبية واستخدام كميات كبيرة من الفواكه المختلفة في جو ترفيهي بغرض إدخال البهجة والسرور على السائحين كنوع من أنواع تنشيط السياحة على شواطئ مرسى علم.
مهرجان الفواكه بشواطئ مرسى علم
كشف عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر ومنظم مهرجان الفواكه على شواطئ مرسى علم بأن الفنادق تحرص دائما على اسعاد السياح وان مثل هذه المهرجانات كنوع من أنواع الترفيه وعمل جذب سياحي لمدينة مرسي علم،. لافتا في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه تم استخدام كميات كبيرة من الفواكه المختلفة من البطيخ والموز والبرتقال والتفاح والخوخ والفروالة والعصائر الطازجة.
مشاركة سياح 12 دولة أوروبية
وأشار إلى مشاركة السياح الأجانب من جنسيات أجنبية مختلفة من 12 دولة اوروبية هي ألمانيا وايطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا وسويسرا و بلجيكا والنمسا ولوكسمبرج و ليتوانيا و فرنسا و سلوفاكيا، مؤكدا أن السياح تفاعلوا مع المهرجان على أنغام الموسيقى والرقص والتقاط الصور التذكارية.
مهرجانات بشواطئ مرسى علم
وأكد أن تنظيم المهرجانات يتم بصفة أسبوعية على الشواطئ المفتوحة وتتنوع المهرجانات مثل مهرجان الفواكه و مهرجان البطيخ ومهرجانات الفوم والألوان.