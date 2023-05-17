مهرجان الفواكه لإنعاش السياحة في مرسى علم بمشاركة سياح 12 دولة أجنبية

نظمت عدد من الفنادق السياحية مهرجان الفواكه على شواطئ مرسى علم بمشاركة الآلاف من السائحين الأجانب من جنسيات 12 دولة أوروبية واستخدام كميات كبيرة من الفواكه المختلفة في جو ترفيهي بغرض إدخال البهجة والسرور على السائحين كنوع من أنواع تنشيط السياحة على شواطئ مرسى علم.

مهرجان الفواكه بشواطئ مرسى علم

كشف عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر ومنظم مهرجان الفواكه على شواطئ مرسى علم بأن الفنادق تحرص دائما على اسعاد السياح وان مثل هذه المهرجانات كنوع من أنواع الترفيه وعمل جذب سياحي لمدينة مرسي علم،. لافتا في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه تم استخدام كميات كبيرة من الفواكه المختلفة من البطيخ والموز والبرتقال والتفاح والخوخ والفروالة والعصائر الطازجة.

مشاركة سياح 12 دولة أوروبية

وأشار إلى مشاركة السياح الأجانب من جنسيات أجنبية مختلفة من 12 دولة اوروبية هي ألمانيا وايطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا وسويسرا و بلجيكا والنمسا ولوكسمبرج و ليتوانيا و فرنسا و سلوفاكيا، مؤكدا أن السياح تفاعلوا مع المهرجان على أنغام الموسيقى والرقص والتقاط الصور التذكارية.

مهرجانات بشواطئ مرسى علم

وأكد أن تنظيم المهرجانات يتم بصفة أسبوعية على الشواطئ المفتوحة وتتنوع المهرجانات مثل مهرجان الفواكه و مهرجان البطيخ ومهرجانات الفوم والألوان.