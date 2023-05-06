مطار مرسى علم يستقبل 37 رحلة طيران تقل آلاف السائحين اليوم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم السبت، 8 آلاف سائح من المقرر وصولهم على متن 37 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا، وذلك ضمن 128‪ رحلة طيران يستقبلها مطار مرسى علم الدولي الأسبوع الجاري، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

وصول 8 آلاف سائح مطار مرسى علم

وكشف مصدر ملاحي في تصريحات لـ«الوطن»، وصول 8 آلاف سائح إلى مطار مرسى علم على متن 37 رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا، بينها رحلة داخلية عبر خطوط مصر للطيران، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات.

فنادق مرسى علم تستقبل آلاف السياح

وكشف عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، استعدادات فنادق مرسى علم لاستقبال آلاف السياح اليوم السبت على متن 37 رحلة طيران قادمة من مطارات 8 دول أوروبية، هي ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشكيك وبلجيكا وهولندا وفرنسا والنمسا.

انتعاش السياحة بفنادق مرسى علم

وأشار الخبير السياحي في تصريحات لـ«الوطن»، إلى انتعاش حركة السياحة الخارجية بفنادق مرسى علم وارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق، حيث تخطت حاجز 70% خلال شهر أبريل الماضي، حيث أصبحت شواطئ مرسى علم هي الوجهة السياحية لعدد من سياح العالم من جنسيات مختلفة، لافتا أن ما يقرب من 15 جنسية أجنبية زارت مرسى علم منذ مطلع العام الجاري، على رأسها ألمانيا وبولندا والتشكيك وإيطاليا الأكثر وصولا إلى شواطئ مرسى علم.