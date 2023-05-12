حفل زفاف لسائحين إيطاليين على شواطئ مرسى علم... الحلم تحول إلى حقيقة

تحققت أمنية سائحان يحملان الجنسية الإيطالية بتكليل قصة حبهما بالزواج على شواطئ مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر حيث الطبيعة الهادئة والشواطئ الخلابة والشمس الذهبية والرمال الناعمة، وجرى الزفاف في أجواء رومانسية ليلا على أنغام الموسيقى وسط حضور عدد كبير من السياح الأجانب من مختلف الجنسيات والعاملين بالقطاع السياحي وتبادل التهاني والتبريكات في ذكرى تبقى عالقة طوال عمرهما.

لوكا و إليساندرا.. تزوجا على شواطئ مرسي علم

لوكا و إليساندرا.. سائحان إيطاليان بدأت قصة حبهما في إيطاليا وحلما بإتمام زواجهما على شواطئ مرسى علم لتبقى ذكرى جميلة عالقة بالأذهان، وشهدت شواطئ مرسى علم حفل زواج على ضوء القمر في ليلة رومانسية لا تنسى وسط التقاط الصور التذكارية لتوثيق الزفاف السعيد.

حفل زفاف رومانسي

أشار عاطف عثمان مدير عام فندق سياحي بمرسى علم والمنظم لحفل زفاف، بأن لوكا و إليساندرا طلبا لدى وصولهم مرسى علم بإعداد حفل زفاف وتحقيق أمنيتهما بالزواج على شواطئ مرسى علم، لافتًا في تصريحات لـ«الوطن» إلى أنه جرى إعداد حفل زفاف رومانسي على أنغام الموسيقى ليلا وعلى ضوء القمر وتجهيز بوفيه خاص وعشاء ورومانسي بمشاركة عدد من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات من نزلاء الفنادق السياحية.

تنشيط السياحة على شواطئ مرسى علم

وأعرب السائحان عن فرحتهما بالزواج في شواطئ مرسى علم وقررا زيارة مرسي علم والاحتفال بالذكرى السعيدة السنوية، مشيرا إلى أن السياح حرصوا على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على السوشيال ميديا مما يساهم في جذب سياحي لشواطئ مرسي علم.