محمود مسلم: ضوابط الحوار الوطني منعت تحويله إلى «مكلمة»

قال الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن الحوار الوطني سيحقق بعضا من مطالب المعارضة، ويجعل الحكومة تعرض مشروعاتها وما تفعله أمام المعارضة، لافتا إلى أنه لا توجد حكومة في العالم تنفذ المطلوب منها بنسبة 100%، والحكومة لديها فرصة أيضا في مراجعة خططها وهو أمر لا يعيبها ويمكنها إعادة التفكير والتطوير.

النقاش يتم على أرضية وطنية

وأوضح «مسلم» خلال استضافته ببرنامج «مصر جديدة» مع الإعلامية إنجي أنور على شاشة «ETC»، أن النقاش يتم على أرضية وطنية ولا مشكلة فيه، مشيرًا إلى أن الحفاظ على حالة الحوار من خلال الضوابط منع من تحويله إلى مكلمة، وقد أعلن المنسق العام ضياء رشوان، أن الحوار الوطني ليس بديلا عن مؤسسات الدولة وغير مطروح به تعديل الدستور أو مناقشة قضايا الأمن القومي، وأدى ذلك لمشاركة المتخصصين والدراسين للأمور بشكل حقيقي.

تقسيم الحوار لقضايا

وأشار مسلم إلى أن المشارك في الحوار الوطني دارس جيد لرؤيته، مؤكدا أن تقسيم الحوار لقضايا أضاف لتنظيم النقاشات وتنوعها وتخصيصها بشكل محدد، وأصبح غير مطلوب من أي متحدث الحديث إلا في النقطة المحددة من خلال تشخيص المشكلة وطرح الحل.

حضور الرئيس السيسي لجلسات الحوار

وأكد رئيس مجلس إدارة الوطن، أن الرئيس السيسي وعد بحضور الجلسات الأخيرة في الحوار، وغيابه من الجلسة الأولى أمر طبيعي ليترك الفرصة للناس في اللقاء والنقاش وقد حضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لافتا إلى أن الرئيس السيسي هو من أطلق المبادرة وترك المساحة للناس للمشاركة بالرأي.