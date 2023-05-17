7 معلومات عن هزة أرضية ضربت شمال شرم الشيخ.. قوتها 4.37 درجة

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، سجلت هزة أرضية على بعد 111 كيلومترًا شمال شرم الشيخ.

وسجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أمس الثلاثاء 16 مايو 2023، هزة أرضية على بعد 111 كيلومترًا شمال شرم الشيخ، وكانت كالتالي:

تاريخ الحدوث: 16 مايو 2023.

وقت الحدوث: 10:05 مساءً.

مكان الحدوث: على بعد 111 كيلومترًا شمال شرم الشيخ.

القوة: 4.37 درجة على مقياس ريختر.

خط عرض: 28.79 شمالا.

خط طول: 34.74 شرقا.

العمق: 20.73 كيلومتر.

لا خسائر للهزة الأرضية

وورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة، ولم يرد ما يفيد بوقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.