طالب أزهري ينشد بـ3 لغات: حفظت القرآن وعمري 11 سنة

لم يمنعه فقد بصره من تفوقه الدراسي، إذ تمكن من النجاح طوال سنواته الدراسية حتى التحق بكلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر فرع بيروت، كما أنعم الله عليه بنعمة البصيرة، وتمكن من حفظ القرآن الكريم في سن الحادية عشر، وإلى جانب حفظ القرآن أتقن وليد رضوان علي، ابن قرية امشول التابعة لمركز ديروط في محافظة أسيوط، الإنشاد الديني بثلاث لغات مختلفة غير اللغة العربية.

وليد حفظ القرآن الكريم من خلال التلفزيون

يقول وليد رضوان، «أنا طالب في الفرقة الثانية بكلية أصول الدين والدعوة الاسلامية بجامعة الأزهر فرع أسيوط، وبدأت حفظ القران الكربم في الصف الأول الابتدائي، وانتهيت من حفظه كاملا في الصف الخامس الابتدائي، وكان عمري حينها 11 عاما، وكنت أحفظ في المدرسة والمنزل من خلال لاستماع إلى التليفزيون، واحفظ القران بالترتيل والتجويد»، لافتا إلى أنه شارك في مسابقات للقرآن الكريم وحقق فيها مراكز أولى.

الإنشاد الديني بـ3 لغات

وأضاف ابن مركز ديروط، «بالنسبة للإنشاد الديني فأنا بفضل الله أقوم بالإنشاد بـ3 لغات بالإضافة إلى اللغة العربية، وهي اللغة التركية والإنجليزية والفرنسية»، موضحا أنه تعلم الإنشاد من خلال متابعة عدد من المنشدين منهم المنشد ماهر زين، إلى جانب دراسته للغة الفرنسية، وأنه شارك في مسابقات للإنشاد الديني من قبل.

وأشار الطالب وليد رضوان إلى أنه ولد كفيفا، وهو الشقيق الأكبر في أسرته المكونة من ولد وبنتين ولدي شقيق وبنتان، ودرس في مدارس الأزهر الشريف، التي كانت توفر له لجان خاصة ومرافقين لكتابة الإجابات، متمنيا أن يلتقي بعلماء الأزهر ويتعلم منهم وعلى رأسهم الشيخ أسامة الأزهري الذي يراه قدوة حسنة له.