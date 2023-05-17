ماذا قال فؤاد المهندس عن عادل إمام؟.. «تلميذي البكر»

علاقة طيبة كانت تربط الفنان الراحل فؤاد المهندس المتوفى سنة 2006، بالفنان عادل إمام الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ83.

البداية كانت بتوجه شاب نحيف في بداية حياته فور تخرجه في كلية الزراعة إلى المسرح لينال دورا فنيا، ويبدأ مسيرته الفنية وكان من حظ هذا الشاب أن يختاره الأستاذ فؤاد المهندس ويضمه إلى إحدى مسرحياته، وحقق نجاحًا كبيرًا مقتنصًا ضحكات الجمهور ومنتزعًا تصفيقهم الحاد، ليبدأ الخطوة الأولى التي يصل منها للزعامة الفنية.

فؤاد المهندس يتحدث عن عادل إمام في آخر ظهور له

الفنان الراحل فؤاد المهندس تحدث في آخر ظهور تليفزيوني له عن عادل إمام ووصفه قائلًا «تلميذي البكر»، لافتًا إلى أنه اختاره لدور «دسوقي»، سكرتير المحامي، ضمن أحداث مسرحية «أنا وهو وهي»، لافتًا إلى أنه اختاره ضمن 20 فردا تقدم للدور.

وأضاف فؤاد المهندس متحدثًا عن عادل إمام «رأيت فيه موهبة لم أرها من قبل.. كوميديان من العيار الثقيل وساعدته ومنحته فرصة في أنا وهو وهي، بدأ يعمل ويكون ذاته حتى أصبح من النجوم، قدم معي مسرحية حالة حب، وأعطيت له دورًا كبيرًا له وقدمنا سويًا مسرحية أنا فين وإنتي فين، عادل إمام شخص ذكي ويستطيع التفرقة بين الأشياء الصح والغلط».